Ex-guerrilheiro, Mujica passou 12 anos preso, comeu sabão e perdeu dentes

Mujica foi solto em 1985, após o retorno da democracia e aprovação de uma lei de anistia para presos políticos. Ele se encarregou de comunicar aos uruguaios que o Tupamaros estavam abrindo mão das armas e das ações radicais.

Liberto, ele se dedicou ao processo de redemocratização do país. A participação de Pepe foi se dedicar a conversas pelo interior do país, tal como muitos outros ex-presos políticos no país fizeram naquela transição.

Ele chegou à Câmara dos Deputados com as eleições de 1994 e ao Senado com as de 1999. Foi também ministro da Pecuária durante o primeiro governo de Tabaré Vázquez (2005-2010 e 2015-2020).

Chegou à Presidência do Uruguai em 2009. Alheio a protocolos, continuou a viver em sua fazenda e dirigindo seu próprio carro. Apoiou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto e a regulamentação do mercado de maconha.

Morte de Mujica

O ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica morreu hoje, aos 89 anos. O político estava em cuidados paliativos. A informação foi confirmada pelo atual presidente uruguaio, Yamandú Orsi.