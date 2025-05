Fuga espetacular: trio escapou de Alcatraz usando bonecos com cabelos reais

O trio conseguiu colocar em prática um plano que levou meses para ser executado. Segundo os relatos do FBI (sigla em inglês para Departamento Federal de Investigação), Morris e os irmãos Anglin viviam em celas próximas e se conheciam de passagens anteriores em cadeias dos EUA. "Morris, conhecido por sua inteligência, assumiu a liderança do planejamento", explica o portal do departamento.

Em junho de 1962, durante a contagem dos presos, os guardas notaram que três deles estavam desaparecidos. Nas camas, havia cabeças de boneco feitas com gesso, pintadas a tinta e com cabelo humano de verdade. As cabeças artificiais, depositadas nos travesseiros dos três presos, enganaram os guardas noturnos, que acreditavam que os detentos estavam dormindo. A prisão então foi fechada e os guardas iniciaram uma busca pelos fugitivos.

O plano

John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris Imagem: Divulgação/FBI

O grupo começou a trabalhar na fuga em dezembro de 1961. Usando ferramentas caseiras, construídas com materiais encontrados por eles na prisão, Morris e os irmãos Anglin soltaram as saídas de ar na parte de trás de suas celas. "Atrás das celas havia um corredor de utilidades comum e desprotegido. Eles seguiram por esse corredor e subiram até o telhado de seu bloco de celas dentro do prédio, onde montaram uma oficina secreta", explica o FBI.

Na oficina improvisada, o grupo montou o que seria necessário para fugir da ilha. Segundo o FBI, mais de 50 capas de chuva foram transformadas em coletes salva-vidas e em um bote de borracha. "Eles também construíram remos de madeira e converteram um instrumento musical em uma ferramenta para inflar o bote". Usando uma rede de canos, o trio escalou a parede e abriu o ventilador no topo do edifício, por onde saíram do prédio e foram para a baía.