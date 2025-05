Como EUA, Japão e Chile se preparam para megaterremoto 'a qualquer momento'

Cientistas também monitoram norte do Chile. "A cada 10 anos há um grande evento [na região]", afirmou Felipe Leyton, sismólogo da Universidade do Chile. "Isso nos permite ver o potencial de um grande terremoto e nos permite dizer que, em curto prazo, em termos sísmicos e geológicos, estamos esperando um grande terremoto".

Não podemos dizer quando, mas podemos esperar por ele.

Mohama Ayaz, geólogo e engenheiro geoespacial da Universidade de Santiago do Chile

Terremoto com alerta de tsunami faz moradores evacuarem em Punta Arenas, na costa sul do Pacífico, no Chile, em 2 de maio Imagem: RODRIGO MATURANA/REUTERS

Chile registrou o terremoto mais forte do mundo, em 1960. Cerca de 1.655 pessoas morreram no tremor de magnitude 9,5. O Chile é um dos países mais afetados por terremotos pois fica na convergência de três placas tectônicas: a de Nazca, a Sul-Americana e a Antártica.

Peru também espera por terremoto devastador. No ano passado, a região próxima da costa de Arequipa, no sul do país, registrou um tremor de magnitude 7, mas autoridades temem um terremoto com alerta de tsunami em Lima, onde vivem 10 milhões de pessoas. A expectativa é de um tremor com magnitude acima de 8,5, como aconteceu no Chile em 2010.

País vive um perturbador "silêncio sísmico", diz o sismólogo Hernando Tavera, diretor-executivo do IGP (Instituto Geofísico Peruano). O pior terremoto do país, com magnitude 7,9, aconteceu em maio de 1970 e deixou 67 mil mortos. O tremor durou 45 segundos, mas ativou um tsunami com ondas de até dois metros que inundou o porto de Chimbote. O terremoto atingiu níveis catastróficos quando uma parte da montanha de neve Huascarán, a mais alta do Peru, desabou sobre a cidade de Yungay.