'Farol da luta pela justiça social': políticos lamentam morte de Mujica

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, lamentou a morte de Pepe Mujica. "Sentiremos muita falta de você", publicou Orsi. Nas redes sociais, o presidente também escreveu que sentirá falta de Mujica. "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica. Presidente, ativista, líder e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo".

Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, disse que a América Latina está de luto. O líder cocaleiro escreveu que vai sempre lembrar dos conselhos de Mujica com experiência e sabedoria. "Estamos profundamente tristes com o falecimento do meu irmão Pepe Mujica. Lembro-me sempre dos seus conselhos cheios de experiência e sabedoria. Ele era um fervoroso defensor da integração e da grande pátria. Seus ensinamentos e seu grande exemplo permanecem. Estendo minhas condolências à família, aos colegas ativistas e ao povo uruguaio. Toda a América Latina está de luto", disse.

Gustavo Petro, presidente da Colômbia, descreveu Mujica como um grande revolucionário. "Adeus amigo. Espero que um dia a América Latina tenha um hino, espero que um dia a América do Sul se chame: Amazônia. Hoje acredito firmemente que o projeto de integração latino-americana passa pela construção, como a União Europeia, de uma União Grancolombiana, que no coração da América Latina e do Caribe dê o passo decisivo para a integração", escreveu.