Impressão digital em maço de cigarro ajuda polícia a resolver crime de 1977

A polícia da Califórnia investigou o caso. Os investigadores colheram impressões digitais e DNA da cena do crime, mas não encontraram uma pessoa compatível com as amostras nos bancos de dados disponíveis. Na época, a polícia divulgou um retrato-falado de um homem não identificado que foi visto saindo do bar com Jeannette.

Como não foram encontradas provas, o caso ficou sem solução.

Investigações não pararam por aí

Unidade de casos arquivados foi criada em 2011 e assassinato de Jeannette foi transferido para lá. Melhorias na identificação de pessoas, no compartilhamento de dados e no algoritmo de busca foram implantadas ao longo do tempo.

No ano passado, os investigadores decidiram fazer uma nova checagem no banco de dados do FBI de todas as impressões digitais encontradas na cena do crime. Foi só então que eles encontraram uma correspondência na cidade de Jefferson, em Ohio.

Trata-se de Willie Eugene Sims, de 69 anos. Em 1977, ele era um soldado de 21 anos baseado em Fort Ord, a cerca de 110 quilômetros de San José.