Mujica comparou Milei a Hitler e viu eleição 2024 como prêmio de despedida

Pepe Mujica, que morreu hoje aos 89 anos, criticou a eleição de Javier Milei na Argentina em 2024, a quem ele comparou ao líder do nazismo Adolf Hitler, mas celebrou a vitória de seu aliado Yamandú Orsi ao posto de chefe de Estado do Uruguai. As declarações foram dadas à AFP, em uma de suas últimas entrevistas, em novembro passado.

O que aconteceu

Mujica disse que vitória de Milei para presidente da Argentina foi uma "loucura" cometida pelos argentinos. O ex-presidente uruguaio afirmou que, "em geral, as coisas não acontecem do nada" e que a ascensão de Milei foi resultado da hiperinflação no país.

Para ele, o que ocorreu com o país vizinho é "uma nova lição histórica" do que "a hiperinflação é capaz de fazer com o povo", que em períodos de desespero econômico recorrem à extrema-direita, a exemplo da Alemanha na década de 1930. Nesse sentido, Mujica destacou que os alemães apoiaram Hitler devido ao caos econômico vivenciado pelo país no século passado, o que teria ocorrido agora na Argentina.