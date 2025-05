Mujica tomou seis tiros e participou de fuga em massa de prisão no Uruguai

O líder uruguaio foi preso novamente em 1972. Ele passou a integrar a lista dos nove "reféns" da ditadura, os chefes do MLN que foram submetidos a condições especialmente duras de prisão pelos militares.

Mujica foi solto em 1985, após o retorno da democracia e aprovação de uma lei de anistia para presos políticos. Ele se encarregou de comunicar aos uruguaios que o MLN estava depondo as armas.

Eu não sigo o caminho do ódio, nem mesmo (para) aqueles que nos perseguiram. O ódio não se constrói.

José Pepe Mujica, após ser solto e abandonar as armas

Ele chegou à Câmara dos Deputados com as eleições de 1994 e ao Senado com as de 1999. Foi também ministro da Pecuária durante o primeiro governo de Tabaré Vázquez (2005-2010 e 2015-2020).

Chegou à Presidência do Uruguai em 2009. Alheio a protocolos, continuou a viver em sua fazenda e dirigindo seu próprio carro.

Apoiou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto e a regulamentação do mercado de maconha. Não conseguiu, no entanto, cumprir promessas de reformar a educação, fechou a companhia aérea nacional e a estatal ficou com um buraco em suas finanças. A economia, todavia, cresceu no período.