Mujica disse nunca ter matado quando era guerrilheiro: 'Pura coincidência'

Em dezembro do ano passado, Lula concedeu a maior honraria do Brasil a Mujica. O petista foi até a casa do uruguaio e entregou a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul: "Essa é a comenda mais importante do Brasil. Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe Mujica, não é pelo fato dele ter sido o presidente do Uruguai, é pelo fato dele ser um amigo", disse Lula, em encontro emocionado. "Eu digo sempre que a gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer mãe. Agora, um companheiro a gente escolhe. E eu posso dizer que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e com que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci", afirmou o presidente do Brasil, que chorou no encontro.

Recebo essa medalha em nome do meu povo. Fiz o que podia pelo meu povo. E nada mais. Esse é um amigo de muitos anos. Obrigada pela sua vida, Lula

Pepe Mujica