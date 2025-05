Mujica lamentou morte do papa Francisco em última publicação: 'Um amigo'

A última publicação de Pepe Mujica nas redes sociais foi uma foto ao lado do papa Francisco, no dia em que o Vaticano divulgou a morte do pontífice. O ex-presidente do Uruguai morreu hoje aos 89 anos vítima de um câncer no estômago.

O que aconteceu

No post, Mujica chama o argentino de amigo. "Francisco não passou pela vida como um homem neutro, mas como um homem religioso comprometido com seu modo de pensar e sentir. Eu honro e nunca esqueço este papa, um amigo que, acima de tudo, tinha uma causa humana formidável pela qual viver", escreveu.

O uruguaio estava em cuidados paliativos após suspender o tratamento contra o câncer. Em uma entrevista coletiva, Mujica disse que descobriu o tumor em um exame de rotina, e que sua saúde ficou "muito comprometida". O ex-presidente também sofria de Síndrome de Strauss, uma doença imunológica crônica.