'Força total até o fim': Netanyahu sobe tom em plano de dominar Gaza

Declaração acontece no dia seguinte da libertação do refém americano-israelense Edan Alexander pelo Hamas. Ontem, Netanyahu reiterou em comunicado que as negociações para um possível acordo que resulte na libertação de todos os reféns em Gaza acontecerão "sob fogo" e que Israel prepara "uma intensificação dos combates".

Na semana passada, o gabinete de segurança de Israel aprovou uma nova ofensiva ampliada contra o Hamas. O plano inclui a "conquista da Faixa de Gaza" e a "movimentação" da população local para o sul.

Vitória em Gaza significa destruição total do território palestino, disse o ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich. "Gaza será totalmente destruída, os civis serão enviados para o sul, para uma zona humanitária sem Hamas ou terrorismo, e de lá começarão a sair em grande número para terceiros países", disse Smotrich em 6 de maio.

Netanyahu se apoia em ideia de Trump de criar "Riviera"

Netanyahu disse que "continuará a promover o plano de Trump para permitir a saída voluntária dos habitantes de Gaza". Em fevereiro, o presidente dos EUA sugeriu tomar conta do território e transformar a Faixa de Gaza na "Riviera do Oriente Médio".

Israel retomou ofensiva em março, após colapso de um cessar-fogo apoiado pelos EUA, que havia interrompido os combates por dois meses. Desde então, o governo israelense impôs um bloqueio à entrada de ajuda no enclave. Isso gerou alertas das Nações Unidas e de organizações internacionais de que a população de 2,3 milhões de pessoas enfrenta fome iminente.