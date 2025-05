Mujica será cremado e restos mortais serão levados para chácara, diz jornal

O corpo do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que morreu hoje aos 89 anos, será cremado, segundo o jornal argentino Clarín. O óbito do ex-mandatário, que tratava um câncer no esôfago, foi divulgado pelo presidente do país, Yamandú Orsi.

O que aconteceu

Os restos mortais devem ser levados para a chácara onde Mujica vivia com a esposa, Lucía Topolansky, nos arredores de Montevidéu. Este seria um pedido do próprio Mujica, de acordo com o veículo argentino.

As cinzas do ex-guerrilheiro devem ser colocadas ao lado de onde está enterrada a sua cachorrinha, Manuela. A cadela, que acompanhava o ex-presidente em entrevistas e atos protocolares, morreu em 2018. Manuela perdeu uma das patas após ser ferida em um acidente com o trator que Mujica dirigia na chácara. Em 2015, Mujica contou à BBC que o animal foi "o integrante mais fiel" de seu governo.