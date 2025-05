É preciso morrer: Pepe encarava morte com naturalidade e vida como aventura

O ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que morreu hoje aos 89 anos, já refletiu sobre a morte anteriormente e a encarava com naturalidade. O óbito do ex-mandatário, que tratava um câncer no esôfago, foi divulgado pelo presidente do país, Yamandú Orsi.

O que aconteceu

"É preciso morrer", disse em entrevista em abril de 2024, ao anunciar um tumor no esôfago. Na ocasião, o ex-presidente não evitou falar em morte e explicou que o seu caso era "duplamente complexo" porque sofria de uma doença imunológica havia mais de 20 anos.