'Pode chamá-lo de ditador': o que Mujica disse sobre governo de Maduro

Questionado sobre o governo Maduro, o uruguaio afirmou: "Onde se origina o conceito de ditadura? Era uma decisão do Império Romano, quando as batatas estavam assando, que concentravam o poder e o entregavam a um único cara, para mandar. Nenhuma discordância nem nada."

Ordem fechada, porque em momentos de perigo não se pode discutir. Deve haver alguém no comando. Ali foi inventada a figura do ditador. Na Venezuela existe um governo autoritário e você pode chamá-lo de ditador, chame-o do que quiser.

Mujica era contra intervenção externa

Apesar das críticas a Maduro, o ex-presidente uruguaio era contra intervenções externas na Venezuela. A declaração foi dada em uma entrevista à AFP em novembro de 2024. Na ocasião, Mujica voltou a dizer que considera a Venezuela de Nicolás Maduro um "regime autoritário".

Tenho uma discordância íntima com regimes autoritários. O que eu não apoio é a intervenção externa. Os problemas da Venezuela devem ser resolvidos pelos venezuelanos. E, de qualquer forma, eles devem ser ajudados. Mas não interfiram. Haverá alguma revolução de dentro da Venezuela em algum momento. Mujica

Mujica também negou que o governo de Maduro seja de esquerda. O uruguaio também achava que o regime do venezuelano não era comparável ao de seu antecessor, Hugo Chávez. "Alguns dos chavistas estão fora disso e muitos deles são perseguidos no mundo", disse.