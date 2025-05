Líder de extrema direita em Portugal passa mal após beber água; veja vídeo

Ventura está bem e consciente, segundo líder parlamentar. "Ele falou com a gente e disse uma coisa muito importante: não desistam porque vamos ganhar as eleições", acrescentou Pedro Pinto, que também é secretário-geral do Chega.

Líder do Chega sofreu um problema súbito, disse Pedro. "Não sabemos ainda [o motivo], ainda irão avaliar", informou.

Momento em que o candidato da direita portuguesa, André Ventura, se sentiu mal após beber àgua.



As eleições são no próximo domingo, e até agora pouco se sabe sobre o seu estado de saúde.



Alegadamente está a caminho do hospital e estará consciente. pic.twitter.com/mU3lQe2c46 -- André (3mbaixada da Resistência) (@andre_emb) May 13, 2025

*em atualização