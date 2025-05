Por onde anda Mauricio Rosencof, guerrilheiro preso por 12 anos com Mujica

A literatura se tornou sua arma contra o esquecimento. Após a redemocratização, Rosencof e Huidobro registraram seu período do cárcere no livro "Memórias do Calabouço", com contribuições de Mujica. A obra, lançada em 1987, é um testemunho das atrocidades cometidas pela ditadura uruguaia. Em 2018, o livro inspirou o filme "Uma Noite de 12 Anos", dirigido por Álvaro Brechner, que retrata os anos de prisão dos três companheiros.

Nos últimos anos, Rosencof manteve viva a memória, próximo de Mujica. Mesmo na casa dos 90 anos, ele continuou escrevendo e participando de eventos culturais e políticos. Em fevereiro deste ano, ele se reuniu com Mujica e outros ex-companheiros de prisão na chácara do ex-presidente, em um encontro marcado pela emoção e pela lembrança dos que não sobreviveram.

23.fev.2025 - Encontro de Pepe Mujica, Mauricio Rosencof, Henry Engler e Jorge Manera Imagem: Reprodução/Redes sociais

Em janeiro de 2021, ele deu uma entrevista à Folha de S.Paulo. Na conversa, Rosencof falou sobre os motivos para decidir contar sua história e dos companheiros na prisão durante a ditadura no Uruguai.

Deixar registro do que nos aconteceu era uma tarefa nossa em nome de todos, todos os companheiros que também ficaram presos, os que morreram. É a nossa contribuição, nosso tijolo para a construção do necessário muro da memória. Mauricio Rosencof

Segundo Rosencof, Mujica não gostou de reviver as memórias com o lançamento do filme. "Também [me] perturbou, embora eu tenha visto mais vezes. Mujica viu uma só. Na primeira vez, assistimos juntos. E ao final da sessão, nos perguntamos o que tínhamos achado. Mujica me disse: 'Está muito bem, mas não quero ver nunca mais'", conta na mesma entrevista.