Presidente do Uruguai lamenta morte de Mujica: 'Sentiremos muita falta'

O ex-presidente uruguaio José Mujica estava em 'fase terminal' de um câncer de esôfago. Em janeiro, Pepe revelou que o câncer havia se espalhado por todo o seu corpo e que ele não faria mais tratamento.

Ontem, a esposa contou que ele recebia cuidados paliativos para alívio da dor em casa. Lucía Topolanski justificou a um veículo de comunicação do o motivo de o marido não ter participado das eleições regionais no Uruguai, no domingo (11).

"Estou condenado", disse Mujica, em janeiro deste ano. Ao jornal Búsqueda, o ex-presidente disse que "quando chegar a hora de morrer, eu morro".

Doença se espalhou para fígado. Pepe explicou que o câncer descoberto no esôfago se espalhou e pediu aos médicos que não "o façam sofrer em vão". Por isso, não iria mais seguir o tratamento.

O câncer no esôfago está colonizando o fígado. Não tem nada que eu faça que consiga parar. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Meu corpo não aguenta.

Pepe Mujica, ao jornal uruguaio Búsqueda

O ex-presidente também disse que não daria mais entrevistas e pediu que fosse deixado em paz. "Eu estou morrendo. O guerreiro tem direito ao seu descanso", afirmou.