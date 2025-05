'Presidente mais pobre do mundo': Pepe Mujica doava 90% de seu salário

Ex-presidente do Uruguai, morto hoje ao 89 anos, José Pepe Mujica era considerado o chefe de Estado "mais pobre do mundo" por doar até 90% de seu salário.

O que aconteceu

Mujica foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Pelo cargo, ele recebia salário mensal de US$ 12,5 mil (R$ 70 mil na atual cotação), mas doava 90% de seus rendimentos.

Pepe optou por receber apenas US$ 1.250 por mês. Para o uruguaio, esse valor era "mais do que suficiente" para viver dignamente, dividindo seu tempo entre o gabinete do Executivo e o trabalho no campo.