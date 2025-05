Quem eram os Tupamaros, grupo guerrilheiro onde Pepe Mujica atuou

O ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, que morreu hoje aos 89 anos, era um líder do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros (MLN-T).

Quem eram os Tupamaros

Os Tupamaros foram uma guerrilha urbana que teve uma atuação recorrente antes e durante a ditadura militar do Uruguai. A trajetória ficou marcada entre a década de 1960 e se estendeu até 1985.

O fundador do grupo foi Raúl Sendic. O nome é uma homenagem ao inca Túpac Amaru II, líder de uma rebelião indígena no século 18, que era contrário ao domínio espanhol no Peru.