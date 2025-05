Xi Jinping defende 'futuro compartilhado' com a América Latina

Xi Jinping defendeu hoje em Pequim uma aproximação maior entre a China e a América Latina, em resposta ao que chamou de "confronto geopolítico".

"Confrontada com a corrente de confronto geopolítico e de blocos, o auge do unilateralismo e do protecionismo, a China deseja unir suas mãos à América Latina."

A declaração foi feita hoje em Pequim durante o Fórum China-Celac, ao lado de Lula e outros líderes da região, um dia após o anúncio de uma trégua na guerra comercial com os EUA.