Corpo de santa é exibido 400 anos após morte: 'Perfeitamente preservado'

O corpo de uma santa que morreu há mais de 400 anos está em exibição em uma basílica na Espanha.

O que aconteceu

Corpo de Santa Teresa de Jesus está em bom estado de conservação. A descoberta foi anunciada em março, sete meses após o caixão ser aberto para que os restos mortais pudessem ser estudados.

Centenas de fiéis visitaram o corpo. Imagens mostram as pessoas surpresas no interior da Igreja da Anunciação de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Alba de Tormes, a cerca de 200 km de Madri.