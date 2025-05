Deportados dos EUA para prisão em El Salvador imploram por liberdade; vídeo

Ações judiciais foram movidas por advogados de venezuelanos deportados. Eles alegaram que seus clientes não eram membros da Tren de Aragua, não haviam cometido nenhum crime e foram presos principalmente por suas tatuagens.

Ontem, porém, a juíza federal Stephanie Haines, nomeada por Trump, decidiu que as deportações estão "em conformidade". Isto quer dizer que o republicano poderá usar a lei de guerra para deportar outros imigrantes, "desde que o governo forneça aviso suficiente e o devido processo legal", ponderou a juíza. Conforme a decisão, as autoridades devem notificar os deportados com pelo menos 21 dias de antecedência.

Como é o Cecot

Inaugurado em 2023, o presídio tem oito pavilhões com 32 celas cada. O complexo foi construído em uma área desabitada nos arredores de Tecoluca, a 75 km a sudeste da capital San Salvador. Em uma área de mais de 1,6 milhão de metros quadrados, o Cecot tem oito pavilhões, cada um com 32 celas equipadas com grossas barras de ferro.

Vista aérea do Cecot (Centro de Confinamento do Terrorismo), em El Salvador Imagem: La Prensa Gráfica via Wikimedia Commons

Cercada por enormes muros de concreto, a prisão foi projetada para abrigar 40 mil detentos. Atualmente, o Cecot confina cerca de 15 mil pessoas. Segundo Belarmino García, diretor do complexo, os prisioneiros que cumprem pena no local são membros das gangues MS-13 e Barrio 18.