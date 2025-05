Mujica pensou em adotar 40 crianças e jovens pobres, mas ele tinha filhos?

Durante um jantar em 2013, o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica disse que gostaria de adotar entre 30 e 40 crianças para viver com ele e sua esposa, Lucía Topolansky.

O que aconteceu

"Tenho a ideia de agarrar 30 ou 40 guris pobres e levá-los para viver comigo", disse Mujica em 2015. À época, ele ainda era presidente do Uruguai, e pensava em concretizar o plano depois que tirasse "a roupa folgada que lhe pesa", em referência ao fim de seu mandato.

Plano do ex-presidente envolvia ensinar jovens e crianças a trabalhar com a terra. Mujica viveu por muitos anos em uma chácara de 26 hectares com sua esposa, onde o casal plantava crisântemos para vender em feiras locais. Até o final de sua vida, o revolucionário e guerrilheiro nunca adotou ou teve filhos.