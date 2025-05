Quantos anos tinha Mujica? Ex-presidente disse que houve erro no registro

O ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, morto ontem, dizia ter 90 anos e não 89, como consta em seu registro de nascimento.

O que aconteceu

Mujica disse que houve um erro em sua certidão de nascimento. Segundo ele, completou 90 anos, e não 89, em 20 de maio do ano passado.

O ex-líder uruguaio recebeu o jornal Folha de S.Paulo em sua casa em maio do ano passado. A visita ocorreu semanas após ele anunciar que havia sido diagnosticado com câncer no esôfago, em abril daquele ano. Às vésperas do aniversário, lia o jornal e o livro Ética para Amador, de Fernando Savater. Estava tranquilo, de pantufas e calça de moletom, e comentou sobre a falha no registro de nascimento.