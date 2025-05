Quem é Lucía Topolansky, a viúva de Pepe Mujica

Lucía Topolansky, o ex-presidente da Argentina Alberto Fernandez; José 'Pepe' Mujica e o chanceler Felipe Solá em 2019 Imagem: Tomas Cuesta/Getty Images

Após a crise financeira, o pai de Lucía adoeceu com câncer. Ela passou a depender financeiramente do avô, o juiz de paz Enrique Saavedra, que custeou sua educação em colégios particulares, incluindo o Sacré-Coeur (Sagrado Coração), rede de instituições de ensino católicas espalhadas pelo mundo há mais de um século.

Um dia, cheguei em casa e vi minha mãe muito preocupada [se preparando para] ir ao Sacré-Coeur porque as freiras a tinham chamado para uma reunião de emergência. O que aconteceu? Lucía e María Elia haviam organizado um tipo de greve para resistir a algumas regras muito rígidas que elas tinham na escola. Minha mãe acalmou as freiras e falou com as minhas irmãs — que eram excelentes alunas — para apaziguar as coisas. No final, [as queixas] não foram longe. Enrique Topolansky, irmão de Lucía, ao Clarín em 2009.

Durante os anos de faculdade, ela se tornou militante política de esquerda. Lucía chegou a estudar arquitetura na Universidade da República do Uruguai, onde ficou conhecida pelo apelido "La Tronca" ("o tronco") e pelas fortes convicções sociais e políticas das consequências de luta entre classes, que teria desenvolvido ainda durante o colégio, acompanhando a Revolução Cubana (1953-1959). O curso ainda promovia visitas a áreas carentes de Montevidéu, similares às favelas brasileiras, que teriam a tornado atenta às dificuldades das classes mais baixas.

Em 1967, ela entrou para o Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros (MLN-T) com a irmã. Ambas "sumiram do mapa", em esconderijos do grupo, o que teria surpreendido a família, de acordo com jornais uruguaios e argentinos. Em 1969, ela abandonou de vez o curso de arquitetura.

Com os Tupamaros, ela se tornou aos 20 anos uma das guerrilheiras mais temidas e procuradas do Uruguai. A priori, a luta armada tinha como alvo autoridades envolvidas em acordos considerados "escusos", de acordo com informações do El País e do Clarín. Ela e sua irmã chegaram a ser presas pela primeira vez nesta época e teriam surpreendido militares uruguaios por serem pequenas e frágeis, "duas feras com cara de menina". Na primeira vez, ela escapou pela tubulação de esgoto.