Trump encontra presidente da Síria e suspende sanções ao país

O evento, que não estava planejado, ocorreu um dia após o presidente americano surpreender o mundo ao anunciar o fim de todas as sanções contra a Síria.

"Vou ordenar o fim das sanções contra a Síria para dar a eles uma chance de grandeza", disse Trump.

Segundo a agência de notícias Reuters, a medida foi tomada a pedido do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman.

As sanções americanas foram impostas durante o governo do presidente Bashar al Assad, derrubado em dezembro do ano passado.

Sharaa foi o líder da Al Qaeda na guerra civil síria, até romper com o grupo fundado por Osama bin Laden em 2016, e esteve à frente do Hayat Tahrir al-Sham na insurgência que tirou Al Assad do poder. Apesar de ainda ser classificado pelos EUA como "terrorista", Sharaa quer o apoio americano na reconstrução do país - destruído após 13 anos de guerra.

Ainda ontem, Trump também anunciou um acordo para a venda de US$ 142 bilhões em armas para a Arábia Saudita.