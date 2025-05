Começa despedida a Mujica em Montevidéu; ex-presidente deve ser cremado

A primeira-dama do Uruguai, Laura Alonsoperez, conforta Lucia Topolansky, ex-vice-presidente do Uruguai e esposa de Pepe Mujica Imagem: DANTE FERNANDEZ/AFP

Presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, sua esposa Laura Alonsoperez e o secretário da Presidência, Alejandro Sanchez, caminham durante o cortejo fúnebre de Mujica Imagem: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Centenas de pessoas acompanham o cortejo fúnebre de Pepe Mujica em Montevidéu Imagem: Andres Cuenca/REUTERS

Corpo será velado a partir das 12h. O público poderá entrar para prestar suas homenagens a Mujica a partir das 15h no Salão dos Passos Perdidos. "As portas permanecerão abertas até que a família decida, até que eles queiram ter uma despedida mais privada", explicou Andrea Barreto, diretora de Protocolo do Poder Legislativo, ao jornal El Observador.

Presidente Lula deve ir ao Uruguai se despedir de Mujica. "O mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para gente, com demonstração de muita dignidade e de muito respeito", afirmou Lula. O último encontro entre os dois foi na chácara de Mujica no fim do ano passado.

Depois, o corpo de Mujica será cremado, como ele desejava. Ele também pediu para ser enterrado do lado de sua cadela, Manuela, na chácara da família. A cadela, que acompanhava o ex-presidente em entrevistas e atos protocolares, morreu em 2018, aos 22 anos.