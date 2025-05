'Viver é experimentar': por que e como Mujica legalizou maconha no Uruguai?

Tráfico acabou?

O número de uruguaios que admitem usar a droga cresceu. Em 2014, o número de pessoas que admitia ter consumido cannabis nos últimos 12 meses era de 9,3%. Em 2017, este número era de 15,4%, segundo dados do Observatório Uruguaio de Drogas. Na época, uma das razões apresentadas para o crescimento foi o de que as pessoas se sentiam à vontade para confessar o uso após a legalização.

Em 2019, número de homicídios cresceu expressivamente no país e críticos à legalização apontaram relação com a maconha. No entanto, especialistas ouvidos pelo UOL não viam relação entre criminalidade e a venda legal da droga, mas sim entre disputas de criminosos no país e deficiências do governo local no combate ao crime.

Venda legal ainda não erradicou totalmente o tráfico. Em 2018, apenas um terço dos usuários de maconha do Uruguai compravam a droga no mercado legal, já que não havia quantidade suficiente disponível para suprir a demanda. Desde 2019, o governo investe na emissão de novas licenças de produção a empresas farmacêuticas para ampliar sua capacidade de atender aos consumidores. Em 2020, a firma canadense Boreal abriu uma fábrica no país, segundo relatório do Wilson Center, instituto de ciência política dos EUA.

*Com informações da AFP e de matérias publicadas em 10/12/2013, 01/12/2017, 11/10/2018 e 02/03/2019.