Força Aérea Brasileira está entre 25 mais poderosas do mundo; veja listas

O Brasil tem uma das 25 forças aéreas mais poderosas do mundo, segundo rankings do site World Directory of Modern Military Aircraft (Diretório Mundial de Aeronaves Militares Modernas) e do levantamento do Global Fire Power, que mede as forças militares pelo mundo.

Quão poderosa é a FAB?

O WDMMA considera a FAB (Força Aérea Brasileira) a 16ª frota com maior força do globo, com 418 unidades ativas (aeronaves) com capacidade de luta moderna no ar este ano. No entanto, o diretório só leva em consideração determinadas aeronaves que cubram operações de ataque, logística, missões especiais e apoio geral. Veículos não pilotados como os drones, por exemplo, não entram para a avaliação do ranking.

No total, 103 países e 129 forças militares foram avaliados. Ocupam o top 5 do WDMMA, em ordem: