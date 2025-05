Israel intensifica ataques à Faixa de Gaza e mata mais de 100

A escalada coincide com a visita de Donald Trump a países árabes no Oriente Médio. Israel não está no roteiro da primeira viagem oficial do presidente americano.

No Catar, Trump voltou a afirmar hoje que gostaria que os EUA tomassem os territórios palestinos.

"Eu teria orgulho de ver os Estados Unidos ficarem com isso, assumirem isso, transformarem isso em uma zona de liberdade."

Em entrevista à BBC, o ex-primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, pediu o fim dos ataques aos palestinos. "É completamente intolerável, inaceitável e imperdoável. Tem de parar imediatamente."

Rússia e Ucrânia negociam pela 1ª vez desde 2022

Delegações dos governos da Rússia e da Ucrânia chegaram a Ancara, na Turquia, onde o início das primeiras negociações diretas entre os dois países desde 2022 está marcado para hoje.