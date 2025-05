Dada como desaparecida na Tailândia, jovem é presa a 6.400 km de distância

De acordo com a emissora de TV local Rustavi 2, Bella alegou que está grávida. A informação, no entanto, não foi confirmada pela mídia britânica até o momento, e a emissora georgiana não deu mais detalhes sobre a suposta gravidez. Após a audiência, Bella foi enviada para um centro de detenção preventiva exclusiva para mulheres em Rustavi, no sudeste da Geórgia.

Se considerada culpada, Bella poderá ser condenada a até 20 anos de prisão ou, em uma punição mais severa, à prisão perpétua. Segundo as autoridades locais, ela deve ter uma reunião com o serviço consular britânico para planejar sua estratégia de defesa e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que está "apoiando a família de uma mulher britânica detida na Geórgia".

Paradeiro dela era desconhecido

Bella viajou para as Filipinas logo após a Páscoa. Em entrevista ao portal TeessideLive, Lyanne Kennedy, mãe dela, disse que a filha estava viajando com uma amiga e foi para a Tailândia no último dia 3.

Lyanne relatou que havia combinado de realizar uma chamada por vídeo com a filha. "A última mensagem que ela enviou foi para mim, no sábado, às 17h30, dizendo que ela me ligaria por FaceTime mais tarde. Essa foi a última mensagem que alguém recebeu". Desde então, a família não teve mais contato com a garota, e seu telefone permaneceu desligado.

Antes da divulgação da prisão de Bella, seu pai e sua tia haviam viajado para Bangkok, na Tailândia, para descobrir mais sobre seu paradeiro. Segundo o jornal britânico Independent, Neil Culley, pai de Bella, viajou na sequência para Tbilisi, capital da Geórgia.