Polícia usou neto como 'isca' para prender brasileira nos EUA, diz revista

Familiares se desesperaram com a prisão. Imagens mostram que as filhas de Rosane e vizinhos tentaram impedir a prisão. Em um determinado momento, uma das filhas dela é jogada no chão e tem o rosto pressionado contra o asfalto. Ela foi detida, acusada de colocar o bebê em perigo, perturbar a paz, conduta desordeira e resistência à prisão, mas foi liberada horas depois.

Rosane está nos EUA ilegalmente desde 2022. Em nota, o Departamento de Segurança Interna disse que Rosane era uma "imigrante ilegal criminosa e violenta" e acrescentou que ela foi anteriormente "presa pela polícia local por agressão com uma arma perigosa contra uma vítima grávida". No entanto, a filha dela, Augusta Clara, afirmou à NBC Boston que o episódio foi apenas uma briga com sua irmã de 17 anos. Documentos públicos mostram que a suposta arma era um cabo de carregador de celular.

Augusta diz que o companheiro, pai do filho dela, foi preso no dia anterior. "Seu único erro foi buzinar para um carro que o fechou. O carro era um veículo secreto do ICE e eles decidiram prendê-lo por isso", diz um documento enviado pelo advogado dela à Rolling Stone. "Mais tarde naquela manhã, agentes do ICE apareceram e bateram na minha porta para devolver o carro do meu parceiro e também para me dizer para aparecer no dia seguinte para assinar alguns documentos em um prédio da imigração. Saí de casa na manhã seguinte para fazer isso e levei minha irmã de 17 anos comigo. Foi quando o ICE parou meu carro e disse que eu estava presa".

Ela diz que está morando na casa de amigos. "Estou com muito medo de voltar para casa. Não consigo recuperar nada meu e do meu bebê e não posso trabalhar devido à minha situação atual".

O UOL procurou o Itamaraty para saber se o governo brasileiro acompanha o caso. A matéria será atualizada quando houver retorno.