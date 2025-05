Exigências russas estão fora da realidade, diz fonte ucraniana após reunião

As negociações de hoje entre Ucrânia e Rússia em Istambul terminaram após cerca de duas horas de reunião. Uma fonte diplomática ucraniana afirmou à Reuters que as exigências russas estão "desvinculadas da realidade".

O que aconteceu

Negociadores russos e ucranianos sentaram à mesa de negociações hoje e não chegaram a um acordo de cessar-fogo. A mediação foi feita pelo chanceler turco Hakan Fidan, com a presença do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, do embaixador norte-americano Tom Barrack e do enviado especial para a Ucrânia, Keith Kellogg.

Uma fonte diplomática ucraniana afirmou que as exigências da Rússia vão muito além do que foi discutido anteriormente. "As exigências russas estão desvinculadas da realidade. Elas incluem ultimatos para que a Ucrânia se retire de seu território para um cessar-fogo e outras condições não construtivas", afirmou a fonte à Reuters sob condição de anonimato.