Rússia e Ucrânia se reúnem pela primeira vez em 3 anos

O avanço abre caminho para o uso da modificação individual do DNA para tratar uma variedade de doenças.

O bebê, KJ, nasceu com deficiência de CPS1, uma doença que leva ao acúmulo de amônia no organismo.

Os cientistas identificaram a mutação genética responsável e desenvolveram o tratamento com o uso da terapia Crispr de edição de bases, que permite a troca da letra causadora da doença na sequência do DNA.

O processo todo, incluindo o teste de segurança em ratos e macacos, levou sete meses. KJ recebeu duas doses injetáveis e mostrou progressos em sete semanas.

"Esperamos que outros pesquisadores repliquem o método para muitas doenças raras e ofereçam a muitos pacientes uma chance de levar uma vida saudável", disse Kiran Musunuru, coautor do artigo publicado no "The New England Journal of Medicine".