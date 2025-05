Sem líderes, Rússia e Ucrânia retomam negociações de paz em Istambul

Do lado ucraniano, estão presentes o chefe do gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, e os ministros da Defesa e das Relações Exteriores. A principal exigência de Kiev é um "cessar-fogo incondicional", algo que Moscou até agora não aceita.

O encontro é mediado pelo governo turco e conta com a presença de representantes dos Estados Unidos. A mediação é feita pelo chanceler turco Hakan Fidan, com a presença do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, do embaixador americano Tom Barrack e do enviado especial para a Ucrânia, Keith Kellogg. Ao desembarcar, Rubio afirmou que não tem "grandes expectativas" e criticou o perfil da delegação russa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que tem pressionado diretamente por uma trégua, disse que pode viajar à Turquia se houver progresso nas negociações. "Nada vai acontecer até que eu e Putin nos encontremos", afirmou o republicano.

Clima tenso e troca de acusações

A ausência dos líderes gerou reações duras de ambos os lados. Zelensky classificou a delegação russa como "pura fachada" e afirmou que o Kremlin "não leva as negociações a sério".

Moscou rebateu com ataques pessoais. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, chamou o presidente ucraniano de "palhaço" e "fracassado".