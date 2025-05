Papa Leão 14 aparece em foto oficial do Vaticano com assinatura e brasão

O Vaticano divulgou hoje a foto oficial do papa Leão 14. Junto da imagem há a assinatura e o brasão do pontífice.

O que aconteceu

Na imagem, ele aparece sorridente, vestindo uma batina branca e com uma grande cruz de ouro pendurada no pescoço. A foto foi publicada hoje no perfil oficial do Vaticano no X.

Brasão e assinatura do pontífice estão no rodapé da imagem. O símbolo foi divulgado pela primeira vez na semana passada. Traz os dizeres "In Illo uno unum", que significa "no único Cristo somos um", lema episcopal do pontífice.