Chuvas na Argentina provocam inundações e evacuação de 3 mil pessoas

O transbordamento de diferentes rios e córregos causou "água abundante na pista" em pelo menos sete rodovias e estradas, informou o governo da província. Entre as rodovias bloqueadas estava a Rota Nacional 9, uma das mais importantes da Argentina, que vai da capital até a fronteira com a Bolívia e passa por Zárate e Campana, onde vários caminhões e pelo menos dois ônibus ficaram bloqueados.

Os passageiros passaram a noite inteira esperando por ajuda. "Estamos sob um fluxo terrível de água, com 44 passageiros a bordo", disse à TN Daniel, o motorista de um ônibus que ficou preso à meia-noite, sem ter como seguir em frente. "Temos 10 centímetros de água em nosso interior (...) isso é um mar", lamentou o motorista.

Segundo a previsão do Serviço Nacional de Meteorologia da Argentina, as chuvas ainda serão fortes nas primeiras horas da manhã de domingo. A tempestade ocorre dois meses e meio após as trágicas inundações de 7 de março em Bahía Blanca, 600 km ao sul de Buenos Aires, que mataram 18 pessoas e causaram danos materiais no valor de 400 milhões de dólares (2,2 bilhões de reais na cotação atual).

