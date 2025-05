Entronização: como é tradicional missa em que papa Leão 14 vai rever Vance?

A missa solene que marca o início do pontificado de Leão 14, primeiro papa nascido nos EUA, será celebrada neste domingo, no Vaticano. A presença do vice-presidente americano JD Vance — alvo de críticas do novo papa por distorcer a doutrina católica em defesa de políticas anti-imigração — pode acirrar tensões políticas na Praça de São Pedro.

O que vai acontecer

A chamada missa de entronização acontecerá na Basílica de São Pedro no domingo. A celebração marca de forma oficial o início do pontificado do papa Leão 14, eleito durante o quarto escrutínio do conclave.

Papa receberá símbolos do poder papal, incluindo anel do pescador. A celebração é regida pelo "Ordo rituum pro ministerii petrini initio Romae episcopi" (Ordem dos ritos para o início do ministério petrino do Bispo de Roma). Além do anel, receberá também a Tiara, o Pálio, que são os principais, e também as demais vestimentas.