Vance, príncipe Edward: veja lideres que vão à missa inaugural do novo papa

O vice-presidente americano foi alvo de críticas do novo papa por distorcer a doutrina católica em defesa de políticas anti-imigração. A presença de Vance pode promover desgastes políticos na Praça de São Pedro.

O Peru, país que acolheu Leão por mais de 20 anos, também terá destaque na missa. O país será representado pela presidente Dina Boluarte.

Geraldo Alckmin vai representar o Brasil na cerimônia. O vice-presidente brasileiro, católico praticante, terá a companhia de outros líderes sulamericanos como Gustavo Petro, presidente da Colômbia, Daniel Noboa, do Equador e Santiago Peña, do Paraguai.

Príncipe da Inglaterra, rei da Espanha e líder da União Europeia também estarão presentes, de acordo com a Santa Sé. Confirmaram presença o príncipe inglês Edward, rei Felipe da Espanha e a presidente da União Europeia, Úrsula von der Leyen. Outros confirmados são:

Sergio Mattarella, presidente da Itália

Isaac Herzog, presidente de Israel

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal

Andrzej Duda, presidente da Polônia

Bola Tinubu, presidente da Nigéria

Karin Keller-Sutter, presidente da Suíça

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália

Friedrich Merz, primeiro-ministro da Alemanha

Anthony Albanese, primeiro ministro da Austrália

Mark Carney, primeiro ministro do Canadá

François Bayrou, primeiro-ministro da França

Albert 2º, rei de Mônaco

Philippe, rei da Bélgica

Como será a missa

Papa vai receber símbolos do poder papal, incluindo anel do pescador. A celebração é regida pelo "Ordo rituum pro ministerii petrini initio Romae episcopi" (Ordem dos ritos para o início do ministério petrino do Bispo de Roma). Além do anel, receberá também a Tiara, o Pálio, que são os principais, e também as demais vestimentas.