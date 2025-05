Trump diz que vai conversar com Putin para 'acabar com banho de sangue'

O tema da ligação será acabar com o 'banho de sangue' que está matando mais de 5.000 soldados russos e ucranianos por semana.

Donald Trump, presidente dos EUA

Ele também falará com o presidente da Ucrânia. Na mesma postagem, Trump diz que falará com Volodymyr Zelensky e com membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) após a conversa com Putin.

Espero que seja um dia produtivo, que o cessar-fogo aconteça e que esta guerra tão violenta, que nunca deveria ter ocorrido, chegue ao fim.

Trump já ameaçou se afastar das negociações. "Chegará um momento em que eu direi: 'ok, continuem, continuem sendo estúpidos'", disse o presidente dos EUA no início deste mês. Nesta semana, ele garantiu que nada acontecerá antes de um encontro dele com Putin.

Ligação vai acontecer após negociações de paz. Sem as presenças de Putin e Zelensky, as delegações da Rússia e da Ucrânia se reuniram em Istambul, na Turquia, pela primeira vez dede o início da guerra, em fevereiro de 2022.

Conversas resultaram na troca de prisioneiros. As negociações de paz terminaram sem grandes progressos. Ainda assim, Rússia e Ucrânia concordaram com a troca de 1.000 prisioneiros de guerra. Moscou ainda não aceita a proposta ucraniana de "cessar-fogo incondicional".