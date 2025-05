Centro-direita, do atual primeiro-ministro, vence eleições em Portugal

Crise envolvendo Montenegro foi originada em escândalo. A renúncia do primeiro-ministro, em março, foi motivada pelas suspeitas de conflito de interesses em relação às atividades de uma empresa de consultoria registrada em nome de seus filhos.

Premiê se recusa a governar com o apoio da extrema-direita. Com isso, Montenegro aposta na expectativa de formar maioria com o partido Iniciativa Liberal Social, que alcançou 5,53% dos votos.

Voto antecipado e em trânsito atingiram nível recorde no pleito. De acordo com o Ministério da Administração Interna de Portugal, 333 mil eleitores se inscreveram para votar antecipadamente. O número é o maior desde a implementação da modalidade no sistema eleitoral português.