Extrema direita perde em eleições pelo mundo, mas mostra seu poder

Simion, também conhecido como "Trump romeno", queria acabar com a ajuda militar para a Ucrânia em sua guerra com a Rússia. Já Dan fez campanha com a promessa de combater a corrupção, manter apoio à Ucrânia e manter o país firmemente dentro da corrente europeia.

A derrota da extrema direita na Romênia fortalece a coesão da União Europeia e mantém o apoio romeno à Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a escolha dos romenos em favor de uma "Europa forte", enquanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebrou a vitória "histórica" e ressaltou "a importância de contar com a Romênia como um parceiro confiável".

"Devolver a dignidade à Romênia". Mesmo derrotado, o lema de Simion convenceu muitos eleitores, cansados de serem considerados cidadãos de segunda classe no bloco europeu. O ultradireitista também capitalizou a frustração de parte da população com os mesmos "políticos corruptos" no poder desde 1989 e a indignação com a alta inflação e as dificuldades econômicas em um dos países mais pobres da UE, segundo depoimentos colhidos pela AFP.

Polônia

Na Polônia, o centrista Rafal Trzaskowski foi o mais votado ontem, no primeiro turno das eleições presidenciais. Pró-europeu, Trzaskowski irá disputar o segundo turno com o ultraconservador Karol Nawrocki, após uma margem apertada nas urnas.

Durante a campanha, o centrista prometeu liberalizar as leis sobre aborto, proteger os direitos LGBTQIA+, ampliar os gastos com defesa e combater a inflação. Já o ultraconservador, com o slogan "Polônia primeiro, poloneses primeiro", aposta em atrair o voto dos eleitores contrários à presença de mais de um milhão de refugiados ucranianos no país.