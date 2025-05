Telefonema entre Trump e Putin sobre paz na Ucrânia deverá acontecer hoje

O presidente dos EUA, Donald Trump, irá falar hoje com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a paz na Ucrânia. Mais cedo, o governo russo afirmou que prefere encerrar o conflito com a Ucrânia por meio da diplomacia, e não no campo de batalha.

O que aconteceu

Trump anunciou a reunião com Putin para hoje, às 11h (horário de Brasília). "Os assuntos da reunião serão o fim do 'banho de sangue' que está matando, em média, mais de 5.000 soldados russos e ucranianos por semana, e o comércio", escreveu Trump em seu site Truth Social.

Trump, que diz querer ser lembrado como "pacificador" e que espera um dia "produtivo". "Que ocorra um cessar-fogo e que essa guerra muito violenta, uma guerra que nunca deveria ter acontecido, termine", concluiu.