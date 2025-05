Trump sanciona lei contra pornô de vingança e deepfakes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje o Take It Down Act, uma lei com penas mais rígidas para quem divulgar imagens explícitas no país, como pornografia de vingança e deepfakes — vídeos que simulam uma pessoa real realizando ou dizendo algo que nunca fizeram de verdade.

O que aconteceu

Plataformas devem remover conteúdo explícito em até 48 horas após notificação da vítima. De acordo com a lei, as plataformas também precisam tomar medidas para excluir conteúdo duplicado.

Quem publicar fotos ou vídeos desse tipo pode sofrer multas, prisão e restituição. A multa e/ou dois anos de prisão seria para casos de imagens reais ou deepfakes envolvendo adultos; e multa e/ou até três anos de prisão para casos de imagens reais ou deepfakes envolvendo menores.