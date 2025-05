Trump tenta convencer Putin a aceitar trégua com Ucrânia

Em sua rede social Truth, Donald Trump fez uma postagem em solidariedade ao ex-adversário democrata.

"Melania e eu ficamos tristes ao saber do diagnóstico médico recente de Joe Biden. Enviamos nossos mais calorosos votos à [esposa de Biden] Jill e à família, e desejamos a Joe uma recuperação rápida e bem-sucedida."

Centro-direita vence e extrema-direita cresce em Portugal

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, de centro-direita venceu as eleições em Portugal e deverá se manter no cargo.

Sua coalizão Aliança Democrática obteve 32,7% dos votos - 3,4 pontos percentuais acima do que conseguiu nas eleições anteriores, em março do ano passado.

A surpresa da eleição foi o crescimento do partido de extrema-direita Chega, que subiu de 18% para 22,6% e pode superar o Partido Socialista (PS) em número de cadeiras no Parlamento se repetir seu resultado da eleição anterior na disputa de quatro cadeiras reservadas a eleitores no estrangeiro.