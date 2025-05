Vídeo mostra tripulantes caindo de navio em acidente na ponte do Brooklyn

Um novo vídeo, postado por uma conta na rede social X, mostra detalhes do choque dos mastros de um navio de treinamento da Marinha do México na ponte do Brooklyn, em Nova York (EUA). No acidente, ocorrido no sábado (17), duas pessoas morreram e ao menos 20 ficaram feridas.

O que aconteceu

Três mastros do navio bateram na estrutura da ponte. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da colisão da embarcação mexicana, chamada Cuauhtémoc. Nas novas imagens, é possível ver duas pessoas caindo de uma grande altura. Uma delas ficou pendurado em cordas por alguns segundos. A outra caiu rapidamente.

Dos 20 feridos, 11 estão em estado grave. Segundo a Marinha do México, 277 pessoas estavam a bordo da embarcação. As mortes foram confirmadas pelo prefeito de Nova York, Eric Adams, e pela presidente do México, Claudia Sheinbaum. "Estamos profundamente tristes com o falecimento de dois tripulantes do navio de treinamento Cuauhtémoc, que perderam suas vidas no lamentável acidente no porto de Nova York. Nossa solidariedade e apoio às famílias", escreveu a mandatária mexicana em seu perfil no X.