Influencer brasileira é presa com R$ 38 mil em drogas na Irlanda

Uma influenciadora brasileira e o namorado dela, também brasileiro, foram presos em Dublin após serem encontrados com 6 mil euros (equivalente a R$ 38 mil) em drogas em um carro.

O que aconteceu

Laryssa Sales, 19, e Otávio de Sousa, 30, foram levados a júri ontem. Eles foram acusados de posse de cocaína, ketamina, MDMA e de outras drogas, segundo o jornal irlandês The Irish Times. Uma balança e embalagens também foram encontrados no veículo.

Polícia disse que encontrou drogas e 3 mil euros em dinheiro (equivalente a R$ 16,5 mil) com eles durante uma abordagem. Segundo a Garda, Laryssa ficou em pânico após ser parada e se inclinou ao porta-luvas do carro, onde as drogas estavam.