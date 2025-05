Cidadania italiana atualizada: veja novas regras e como afetam brasileiros

A Câmara da Itália aprovou, hoje, o decreto que limita o acesso à cidadania italiana para descendentes que tenham nascido no exterior. A medida, que agora passa a ser definitiva e atinge brasileiros, deverá ser promulgada pela presidência do país europeu.

O que aconteceu

Com as novas regras, só terão cidadania italiana por direito de sangue até duas gerações nascidas fora da Itália — pais e avôs. Medida alterou lei anterior que não estipulava um limite de geração para garantir o acesso à cidadania italiana. A restrição vale apenas para aqueles que solicitaram o reconhecimento de cidadania após 28 de março deste ano.

Alteração de "nascido na Itália" para "possui ou possuía no momento da morte exclusivamente cidadania italiana". Na prática, isso significa que uma pessoa nascida fora do território italiano só terá direito à cidadania do país se ao menos um genitor ou um avô/avó tiver somente cidadania italiana, ou seja, não pode ter outra nacionalidade, o que exclui os ítalo-brasileiros, que não poderão mais passar sua cidadania.