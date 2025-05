Família paga, mas corpo de brasileira segue retido na Espanha: 'Uma Luta'

Marido, de 42 anos, foi preso cerca de uma hora após o assassinato. Ele premeditou o crime, aponta a investigação.

O casal, brasileiro, buscava melhores condições de vida. Eles haviam se mudado uma semana antes de uma quitinete para a casa de uma das irmãs da vítima. Os dois deixaram São Paulo há um ano em direção à cidade na província de La Rioja em busca de melhores condições de vida.

Crime ocorreu dias após Mirian dizer ao marido que não queria manter o relacionamento. "Ela ligou para mim nervosa, falando que ele tinha batido nela. No dia da morte, ela me mandou uma mensagem dizendo que ia terminar definitivamente com ele", contou ao UOL Marina Barbosa, irmã que mora em São Paulo.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.