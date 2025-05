ONU: 14 mil bebês correm o risco de morrer em Gaza nas próximas 48 horas

Ontem, cinco caminhões com alimentos, inclusive comida para bebês, tiveram a primeira permissão desde então para cruzar a fronteira.

Segundo Fletcher, porém, os veículos estão estacionados do lado palestino, e os mantimentos ainda não puderam ser distribuídos.

Hoje, a ONU recebeu a permissão para a entrada de mais cerca de 100 caminhões. Antes do início da ofensiva israelense que seguiu aos ataques do Hamas de outubro de 2023, cerca de 500 caminhões entravam por dia no território.

Reino Unido, França e Canadá ameaçaram tomar "medidas concretas" contra Israel. "Se Israel não cessar a nova ofensiva militar e não suspender as restrições à ajuda humanitária, tomaremos outras medidas concretas em resposta", afirmaram em nota conjunta divulgada ontem.

Europa suspende sanções à Síria

A União Europeia (UE) decidiu hoje suspender todas as sanções econômicas contra a Síria para ajudar na recuperação do país.