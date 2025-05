Ataque suicida a ônibus escolar eleva tensão entre Índia e Paquistão

Cinco pessoas morreram hoje no ataque de um homem-bomba a um ônibus escolar do exército na província do Baluchistão, no Paquistão. Pelo menos três das vítimas eram crianças.

Militares e o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, acusaram "representantes do terror indiano" de envolvimento no ataque, sem apresentar evidências. Os planejadores, cúmplices e executores desse covarde ataque patrocinado pela Índia serão perseguidos e levados à justiça", disse em comunicado o Exército paquistanês.

Em uma nota em tom agressivo, o Ministério das Relações Exteriores da Índia rejeitou as acusações.